いすみ鉄道の車両＝2023年12月、千葉県大多喜町千葉県の第三セクターいすみ鉄道（同県大多喜町）は25日、2024年の脱線事故後に運休が続く大多喜―上総中野（約10.8キロ）の復旧費が最大約10億円になるとの試算を公表した。先行して復旧工事が進む大原―大多喜（約15.8キロ）との総額は約20億円に上る。同社は株主の県や沿線2市2町に試算を示し、今後の対応について協議を申し入れた。同社によると、民間のコンサルティング会社