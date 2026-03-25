「胎児も被害者に」。国に対して法改正を求める意見書を、愛知県議会が可決しました。一宮市木曽川町で去年5月、妊娠9カ月だった研谷沙也香さん(当時31)が車にはねられ死亡した事故では、帝王切開で生まれた長女・日七未ちゃんも、事故の影響で脳に重い障害が残りました。遺族は車を運転していた児野尚子被告(50)に対して、日七未ちゃんへの過失運転致傷罪の適用を求めていましたが、名古屋地検は法律の解釈上、罪に問えないと