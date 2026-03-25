アメリカとイランの協議に注目が集まる中で、トランプ大統領が協議の進展を明らかにしました。フジテレビ・中本智代子解説副委員長とお伝えします。トランプ大統領ですが、イランとの交渉について「イランは本当に素晴らしいことを行った。大きなプレゼントが届いた」と述べ、ホルムズ海峡の問題に関してイランが何らかの譲歩を行ったことを示唆しました。この大きなプレゼントの中身が、石油・ガスに関連するものだとしています。