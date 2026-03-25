首都圏のインフラに甚大な影響を及ぼすとされる、富士山の噴火による火山灰。最悪の場合に備えて、25日に国や東京都などが初めて合同の会議を開きました。25日に開かれた会議では、国と東京都のほか、鉄道・電力・通信などの企業が参加しました。国の想定によりますと、富士山で大噴火がおきて火山灰が2週間以上降り続けると、最悪の場合、神奈川県などで30センチ以上、都心でも10センチ程度、火山灰が降り積もります。首都圏にお