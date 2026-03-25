調布駅周辺の南北軸が完成東京都調布市で整備が進められていた都市計画道路「3・4・28号品川道天神前線」が、2026年3月25日に全区間で開通しました。品川通りから甲州街道までが一本で繋がり、これまでの部分的な一方通行区間も相互通行へと変更されたことで、調布駅周辺の南北交通の利便性が向上します。【画像】超べんり！ 「ここが駅横の開通区間」です。画像で見る！（12枚）東京都調布市において、長年にわたり整備が進