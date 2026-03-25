4人組ダンス&ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のKANONさんが25日までにインスタグラムを更新。トレードマークのロングストレートヘアをアレンジした、巻き髪スタイルを披露している。【写真】巻き髪スタイルでイメージが一変したKANONさんKANONさんは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とコメントし、写真をアップ。胸下まであるロングヘアを緩く巻いた髪型で写るKANONさんは、印象が大きく変わり、こめかみに