中国初となる、組織的に導入され、かつ全シーンをカバーする環境衛生分野の自動運転応用プロジェクトが23日、遼寧省瀋陽市で始動した。L4の自動運転清掃車12台が瀋陽市鉄西区の主要幹線道路で稼働し、中環潔集団のスマート点検および無人運転運営プラットフォームと融合し、「AI＋都市サービス」の新たなモデルを切り開いた。新華網が伝えた。今回投入された自動運転清掃車は、LiDAR、高解像度カメラ、ミリ波レーダーなどマルチセ