中国国家データ局の関係部門責任者は3月24日の国務院新聞弁公室の記者会見で、「中国の1日当たりのトークン呼び出し量が今年3月までに140兆を超え、中国の人工知能の発展が急速な成長段階に入ったことを明らかにしました。国家データ局の劉烈宏局長によると、2025年末までに全国に構築された高品質のデータセットは10万を超えました。中国の1日当たりのトークン呼び出し量は今年3月までで既に140兆を超え、2024年年初の1000億から1