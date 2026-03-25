楽天は25日、4月1日のソフトバンク戦 「最強エンタメ宣言！楽天チケットデー」において、宮城県出身の声優・山寺宏一さんが始球式に登場すると発表した。また当日は、アイドルグループ「ALETTA〈アレッタ〉」が始球式の応援に駆けつける。▼ 山寺宏一さん コメント「僕にとって聖地である『楽天モバイル 最強パーク宮城』での始球式は人生初。野球ほぼ未経験の 64 歳が、東北に希望を与え続けてくれているイーグルスへ、感