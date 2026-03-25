Image: Shutterstock アメリカが製造国のルーターなんてほぼないなのに、どうすんねん…。アメリカで販売される全通信機器の認証を総括するFCC（米連邦通信委員会）が、3月23日に「米国製以外の民生ルーターすべての販売を違法とする」ことを発表しました。「FCCが認証済みの既存のルーターの輸入・販売・使用は禁止対象外」（FCCの概要）とのことですが、業界に与える衝撃はメガ級です。外