懐かしのキャラクター“ウサコレフレンズ”のカプセルトイ「ウサコレフレンズ レトロコインケース」が、3月27日（金）から、完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」設置店舗で順次展開される。【写真】100円玉も500円玉もセット可能！コインケースの詳細■便利なボールチェーン付き今回登場するのは、ウサコレフレンズをモチーフにした、コインをスライドして取り出せるレトロなコインケース。ラインナップは、