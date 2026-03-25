福岡市教育委員会は25日、市立学校の給食について、2026年度から牛乳を提供しない日を月1回設けることを明らかにした。市は昨年から給食の在り方などを検討しており、和食との食べ合わせに配慮し、日本の食文化への理解を深めることが理由という。市議会条例予算特別委員会の総会質疑で、田中崇史市議（市民クラブ）の質問に下川祥二教育長が答弁した。市教委によると、ご飯が主食で、おかずが和風の日に実施する。中学校と一