大人気アニメ『永久少年 Eternal Boys』の実写ドラマおよび舞台化が決定しました。本作は「誰でも、いつからでも輝くことができる」をテーマに、元Jリーガー、元ホストなど、他業種から集められた訳ありのアラフォー男性6人がアイドルグループを結成し、再起をかけて奮闘する青春群像劇です。主演の松本岳をはじめ、中塚皓平、反橋宗一郎、輝山立、鈴木祐大、細貝圭といった舞台、映像で活躍中の人気俳優が集結。実写ならでは