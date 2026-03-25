ＪＲ千歳線の北広島駅構内で３月２５日午後、特急列車と男性が接触する事故がありました。一時、快速エアポートなどが運転を見合わせるなど影響が出ました。午後２時半前、ＪＲ千歳線の北広島駅構内で、帯広発札幌行きの「特急とかち」が男性と接触しました。警察によりますと、男性は意識のある状態で病院に搬送されたということです。列車の乗客・乗員およそ９０人にけがはありません。この事故で、快速エアポート２