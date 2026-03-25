タレントのマツコ・デラックス（53）が21日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演し、スタッフや視聴者への感謝を明かす場面があった。この日は、1月31日に行われた公開収録の模様を放送。漫画家・久保ミツロウ氏にとってマツコは憧れの存在で「今日は節目な気持ちなんですよ。マツコさんと会うまで紀元前・紀元後みたいな」と感激を明かした。そんな久保氏はマツコを観察