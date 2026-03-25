呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ）がMCで送るテレ東の『正解の無いクイズ』（毎週月〜水曜 後5：30〜5：45）が25日の放送で夕方帯でのレギュラー放送が終了する。5月から放送枠を深夜帯に変更し、不定期特番として続ける。【写真】意気投合！深夜枠での放送への思いを語る加納、呂布カルマ、山添寛次回は、5月16日深夜1時25分〜2時10分、5月23日深夜1時25分〜2時10分の枠で放送予定。深夜では放送枠を45分