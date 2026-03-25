参院本会議で参政党の塩入清香氏の質問に答弁する高市早苗首相＝23日高市早苗首相が目指していた2026年度予算案の月内成立が見送られる情勢となった。政府は、当初予算案が月内に成立しなかった場合に備え、編成作業に着手した暫定予算案について、27日に閣議決定し国会へ提出する方針を固めた。一般会計の歳出総額は8兆円規模になる。30日にも衆参両院で審議を終え、成立する見通し。複数の政権幹部が25日、明らかにした。与党