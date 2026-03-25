講演する公明党の西田幹事長＝25日午前、東京都千代田区公明党の西田実仁幹事長は25日、東京都内で講演し、党所属参院議員が中道改革連合に合流する時期を巡り、来春の統一地方選より前となる可能性に言及した。「統一選を待たなくても良い。中道の固まりを大きくするためには、なるべく早いほうが良い」と述べた。西田氏は「明確に時期を区切っているわけではない」とも説明。公明参院議員の合流時に、立憲民主党の参院議員が