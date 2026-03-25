鳥取県議会閉会後、取材に応じる平井伸治知事＝25日午後鳥取県の平井伸治知事が県議会の答弁で「おばさん」と発言した問題で、県議会は25日、関連発言を議事録から削除することを決定した。平井氏が削除要請した。平井氏は議会閉会後、「おばさん」は特定の人物を指したものではないとした上で「胸に手を当てて謙虚に考え、自分の表現上不十分なところがあったのであればその部分を削除し、議会に迷惑がかからない方がいい」と