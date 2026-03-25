付近の燃料タンクがドローン攻撃を受け、煙が上がる空港＝16日、UAE・ドバイ（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】米国、イスラエルとイランの交戦が激化する中東地域で、航空便の運航の乱れが続いている。ロイター通信によると、交戦開始後に中東発着の少なくとも約3万便が欠航となった。イランは米軍が駐留するペルシャ湾岸のアラブ諸国を攻撃し、空港も被害を受けた。ロイターによると、アラブ首長国連邦（UAE）のエミ