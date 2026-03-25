プロ野球・楽天は25日、宗山塁選手の診察結果について「左手関節軟骨（TFCC）損傷」と明かしました。宗山選手は昨季新人ながらチームの主力として活躍。122試合に出場し、打率.260、112安打、3本塁打、27打点、7盗塁の成績を収めベストナインにも輝きました。2年目のシーズンを迎えるにあたり、直近では20日の巨人とのオープン戦に出場。ここまでオープン戦17試合で打率.250、3打点、2盗塁を記録していました。球団によれば復帰時