日本人５人組ボーイズグループ「ＶＩＢＹ（バイビー）」が２５日、都内で「プレデビュー発表会」を行った。集まった報道陣の前で、プレデビュー曲「恋におちたら」を披露し、華々しい初ステージを飾った。次世代アーティスト制作プラットフォーム「Ｒｉｉ．ＭＪ（リ・エムジェイ）」から誕生した初のアーティスト。ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲを発掘したキム・ミジョン氏がプロデューサーとして、日本全国