モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは、3月13日よりお花見シーズンに合わせた期間限定キャンペーンを実施している。クーポンコード「HANAMI」をアプリ内で入力すると、新規ユーザーは1時間未満(330円相当)のレンタルを無料で利用できる。キャンペーン期間は2026年4月19日まで。対象はCHARGESPOTの新規ユーザーで、全国約5.9万箇所に設置されたバッテリースタンドで利用可能だ。借りた場所