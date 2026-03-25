右足の蜂窩（ほうか）織炎により一軍を離脱したソフトバンクの正木智也外野手（２６）が２５日、本拠地であるみずほペイペイドームを訪れた。正木は１７日の中日とのオープン戦（みずほペイペイ）で３ランを放ったものの１８日に病院を受診。そのまま入院し、２０日に膿を出す手術を受けて２４日に退院していた。この日は上半身のウエートトレーニングを行った。今後については「ケガではないので。抜糸をしたら動けるように