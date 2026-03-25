アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里がオフショットを公開し、注目を集めている。２５日までにインスタグラムで「モラトリアムおふしょ沢山のお花に囲まれたすてきなバスダンスシーンの柔らかい光も曲にぴったりでした！」とつづり、たくさんのお花に囲まれたバスの中でのショットや真っ白なワンピースを着た姿などを披露。最後に「ＭＶ公開されたからいっぱいみて下さい」とファンに呼びかけた。