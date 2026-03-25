桜島で山体膨張 1キロを超える大きな噴石と小規模な火砕流のおそれ 桜島で山体膨張を示す地殻変動が観測されています。 気象台は、南岳山頂火口と昭和火口から１ｋｍを超えて大きな噴石が飛散するおそれと、小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあるとしています。 気象台によりますと、桜島では、２４日午後１１時頃から島内の傾斜計と伸縮計で、山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。桜島内を中心に多量の降灰