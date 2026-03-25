【モデルプレス＝2026/03/25】GENERATIONSの白濱亜嵐と片寄涼太が3月25日、都内で開催されたGENERATIONS写真集「Footprints（フットプリンツ）」発売記念イベントに出席。精神年齢が高いメンバーを明かす場面があった。【写真】GENERATIONS白濱亜嵐、精神年齢が高いと思うメンバー「変わりましたよ！本当に」◆白濱亜嵐、精神年齢が高いメンバーは？本作は、グループとして10年ぶりとなる写真集。日本を代表する写真家・小浪次郎氏