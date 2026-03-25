鹿児島市は25日、この春の人事異動を発表しました。女性管理職の割合が23.5%となり、過去最高を更新しました。しています。 鹿児島市は来月1日付けで、今年度より99人多い1811人が異動し、111人が退職、159人を新たに採用します。 管理職のうち女性の局長は2024年度と同じ4人で過去最多。管理職に占める女性の割合は23.5%と、今年度より1.3ポイント増えて過去最高となりました。 主なところでは、危機管理局長に渡辺真一郎DX推