国際政治学者の三浦瑠璃氏が2026年3月25日にXで、現役自衛官が中国大使館に侵入した事件を受け、自衛隊について「平和ボケしているのではないか」などと批判した。「極めて由々しきことが起こっている」木原稔官房長官は3月25日午前の記者会見で、記者からの質問に答える形で、事案について「昨日3月24日に現職自衛官の男が在京中国大使館の敷地内に侵入し、警視庁に建造物侵入容疑で逮捕されたものと承知している」と説明。木原氏