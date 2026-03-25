ベトナムへ出発する訪問団岡山空港 関係構築を図ります。岡山県の伊原木隆太知事や経済団体の関係者らが25日、ベトナムに向けて出発しました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「岡山県に4万人ほどの外国人の方がいるが、そのうちの3万人ぐらいが労働者として頑張ってくださってる。ご案内の通りベトナムが一番多い1万2千人」 岡山空港で開かれた出発式です。岡山県の伊原木知事や経済団体の関係者ら約30人は、25日か