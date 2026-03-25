26日の天気予報 25日（水）の雨は、26日（木）朝までにはやみそうです。その後、天気はゆっくり回復し、岡山県では昼頃から日差しが出る予想で、香川県では夕方ごろから晴れそうです。 また、25日はひんやり感じられましたが、26日は25日よりも最高気温が5℃前後高くなるところが多くなり、平年より高くなりそうです。 また25日、岡山・香川でサクラの開花が発表されました。 ウェザーニューズによ