KSBニュース 井笠バスカンパニー（笠岡市）は2月28日、最低運賃を含めた運賃改定を国土交通省中国運輸局に申請し、3月25日に認可されました。 これにより、4月1日から井笠バスの最低運賃の上限は200円（現行上限160円）になります。 主な区間運賃は以下の通りに変更します。 笠岡駅前～美の浜…220円（現行190円） 笠岡駅前～井原バスセンター…630円（現行600円） 笠岡駅前A