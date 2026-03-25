ドル売り反応、イランは米国による１５項目の停戦提案を受け取った＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが一服している。AP通信が「イランは米国による１５項目の停戦提案を受け取った」と報じたことに、ドル売り反応がみられている。AP通信によると、米国の計画は、制裁緩和や核開発の後退について触れているという。ドル円は159.20付近に高値を伸ばしていたが、足元では159円台を割り込んできている。 USD/JPY158.