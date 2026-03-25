通貨オプションボラティリティードル円１週間は９％下回る、イラン紛争に停戦期待 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.958.907.769.33 1MO9.187.727.948.42 3MO9.507.218.428.24 6MO9.557.058.638.18 9MO9.627.098.778.20 1YR9.557.108.798.21 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.7713.23