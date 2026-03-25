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欧州株堅調に取引開始、中東情勢の好転を期待 東京時間17:29現在 英ＦＴＳＥ100 10053.54（+88.38+0.89%） 独ＤＡＸ23015.63（+378.72+1.67%） 仏ＣＡＣ40 7851.26（+107.34+1.39%） スイスＳＭＩ 12686.92（+170.98+1.38%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:29現在 ダウ平均先物JUN 26月限46930.00（+515.00+1.11%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限667