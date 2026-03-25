1994年、フィリピンから成田空港に向かうフィリピン航空の旅客機内で爆発が起き、日本人男性1人が死亡したテロ事件で、アメリカで服役中の国際テロ組織「アルカイダ」の幹部の男を沖縄県警は航空危険処罰法違反の疑いで書類送検しました。この事件は1994年12月11日、フィリピンから成田空港に向かっていたフィリピン航空の旅客機内で時限爆弾が爆発し、当時24歳の日本人男性が死亡、10人がけがをしたものです。書類送検されたのは