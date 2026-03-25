timeleszの寺西拓人が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたラインナップ発表会に出席した。こけら落とし公演となる舞台「AmberS―アンバース―」でなにわ男子の大橋和也とダブル主演する。初日まで1カ月。現在稽古期間で「とても順調。順調すぎて怖いくらい順調。和気あいあいとした空気の中でNEWSの加藤（シゲアキ）くんのオリジナル原作