25日の衆議院予算委員会で、高市早苗総理訪米についての集中審議が行われた。共産党の山添拓議員の質疑では、トランプ氏の「ステップアップ」（今まで以上の）という言葉の意味をめぐって議論が交わされた。【映像】ツッコミの瞬間（実際の様子）山添議員はまず「トランプ大統領が同盟国に求めるホルムズ海峡への艦船派兵をめぐって、首脳会談で『できることと、できないことがある』ときっちり説明したと述べました。できるこ