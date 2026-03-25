阪神恒例の「うる虎の夏2026」のゲストが発表された。今年は7月20日からのDeNA3連戦と7月24日からの巨人3連戦で行われる。各日のゲストは次の通り。7月20日岡崎体育「岡崎体育です！今年も甲子園で一緒に応援させてもらいます！みんなで一緒に心の底から阪神タイガースに声援を送りましょう！レッツゴー！！！」7月21日佐藤隆太「大好きなタイガースの大事なお祭りに呼んでいただき大変嬉しく思っております！！