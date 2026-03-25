日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議を開き、大花竜（２４）＝立浪＝の新十両昇進が決まった。栃大海（２６）＝春日野、白鷹山（３０）＝高田川、炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜の再十両も決まった。大花竜は春場所を自己最高位の西幕下２枚目で６勝１敗。「入門から関取を目指していた。うれしい」と喜んだ。青森県出身。新十両昇進を確実とする５勝目を挙げた後、支