東京・江戸川区の2階建て住宅で火事がありました。火元の部屋から80代とみられる男性が救助されましたが、その場で死亡が確認されました。【映像】白煙が噴き出る住宅の様子午後0時半すぎ、江戸川区中央の2階建て住宅で火事がありました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など20台が出動して火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、2階の35平方メートルが焼けました。火元の部屋からは80代とみられる男性が救助さ