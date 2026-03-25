◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦京都工学院93―0熊谷（2026年3月25日埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）1回戦16試合が行われ、昨年8強の京都工学院が初出場の熊谷を93―0で下した。相手に得点を与えず計15トライの圧勝。前身の「伏見工」として花園で4度、選抜で1度の全国制覇を経験している伝統校が強さを示して初戦突破した。昨年4月から元日本代表SHの内田啓介氏が教員として母校に赴任し、ラグビー部のコ