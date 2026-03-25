日向坂46が25日、東京・日本武道館で行われた日大の卒業式にサプライズ登場してパフォーマンスを披露し、SNS上などで話題となっている。グループの公式Xで「＃日本大学さんの卒業式に＃日向坂46が出演させていただきました学生の皆さまご卒業おめでとうございます!!」と伝えた。メンバーたちが花束を持ってポーズを決める写真も投稿した。金村美玖（23）は昨年3月に日大芸術学部写真学科を卒業している。この日、Xでは「日