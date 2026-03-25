今年のゴールデンウィーク期間の高速道路の渋滞予測が発表されました。ピークは後半で、最大45キロの渋滞になる見込みです。【映像】去年のGWの渋滞（実際の様子）NEXCO各社などによりますと、今年のゴールデンウィーク期間の全国の高速道路における渋滞のピークは、下りが5月2日（土）、上りは5月5日（火）と予測されています。下りでは、2日午前5時に中央道・相模湖インターチェンジ付近で最大45キロの渋滞、上りでは、5日