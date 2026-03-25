タレント・明石家さんま（70）が24日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・15）にサプライズゲストとして出演。引退を決意した過去について語った。それは2年前のこと。2024年の夏ごろ、さんまはノドの不調で声が出づらくなった。回復はしたが、「今は筋肉でしゃべってる。ノドがなくなったんですよ」と表現。「俺、しゃべりながら治してん、こんなこと自慢にもならんけど」苦笑いした。絶不調時には、吉本興業の社長