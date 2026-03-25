秋田県にかほ市で水揚げされたサメを原料にした犬用おやつが人気だ。鳥海山・飛島ジオパーク認定商品にも認定され、地域ならではの食としても注目を集めている。（藤本宏）製品を作ったのは、地元の底引き網漁船「隆栄丸」船長の佐藤栄治郎さん（３２）。近年、にかほ市で水揚げが増えているアブラツノザメが、タラと交ざって取れるため漁業者から厄介者扱いされており、「何とかしよう」と商品化に挑戦した。元々、身は淡泊