お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が、24日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。相方梶原雄太（45）の03年の“失踪事件”を踏まえ、相方が活動を休止した際の「待ち方」について言及した。梶原は03年に過密スケジュールと極度のストレスで活動休止を余儀なくされたといい、西野は梶原の経過について「聞いたら心の病ということで。2、3カ月ぐらいで。吉本興業の方から『さすがにちょっ