アメリカの国防総省が陸軍の精鋭部隊、第82空挺師団に中東への派遣を命じたと現地メディアが報じました。イラン情勢に関連した動きとみられます。【映像】攻撃を受けるイランの石油輸出拠点「カーグ島」ワシントン・ポストによりますと、中東への派遣命令が出たのは陸軍第82空挺師団のうち、ノースカロライナ州フォートブラッグ基地に駐屯する部隊の兵士ら数千人です。兵士の多くは空挺師団の即応部隊に所属していて、命令から