木原官房長官は25日、今年1月、中国・広州の空港で日本人2人が税関当局に拘束されたと明らかにしました。このうち1人は2月6日に保釈され、残る1人についても連絡は取れているということですが、木原氏は「捜査中の案件で、詳細はお答えできない」と説明しています。一方、中国外務省の林剣報道官は25日の会見で、この件について「知らない」とコメントしています。