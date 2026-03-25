三重県多気町の「VISON」が伊勢市の醸造所とコラボし、オリジナルワインを開発しました。滑らかな渋みとフルーティーな味わいが特徴の赤ワインと、華やかな香りを引き出す透明感のある白ワイン。VISON内の畑などで育った複数の種類のブドウをブレンドして作られました。オリジナルワインは、25日からVISON内の飲食店などで楽しめます。